أموال و2.5 كيلو ذهب.. إحالة موظف للنيابة بتهمة تسهيل سفر مواطن للخارج مقابل رشوة

كتب- محمد أبو بكر:

وجه وزير العمل، محمد جبران، الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل أحد العاملين بالوزارة إلى النيابة العامة، لاتهامه بتلقي أموال من أحد المواطنين مقابل التوسط له للسفر للعمل في الخارج، ضمن الفرص التي توفرها الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواجهة الفساد وحماية المواطنين من كافة أنواع الاستغلال.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بعد أن تقدم هذا المواطن باستغاثة إلى "جبران"، تفيد بتعرضه لمحاولة نصب من أحد العاملين بالوزارة، الذي طلب منه مبالغ مالية، و2.5 كيلو ذهب، لتسهيل سفره إلى دولة الكويت، وبمواجهة الموظف، اعترف بارتكاب تلك الجريمة.

وأهابت وزارة العمل بجميع المواطنين الإبلاغ عن أي محاولات لاستغلالهم، سواء من جانب موظفين أو صفحات وإعلانات ورسائل وهمية، مؤكدةً أن كافة الخدمات مجانية ودون وسطاء.

وأكد الوزير جبران استمرار الوزارة في العمل على محاربة أي خروج عن مقتضيات الوظيفة، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة.