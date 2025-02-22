مدير الأبحاث بمعهد فلسطين: لدينا ألاف الجثامين تحتجزها إسرائيل ولم يتم تبادلها

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين، إن إسرئيل اتهمت حماس بقتل الإسرائيليين المحتجزين، موضحًا أن البروباجندا التي حدثت في مشاهد تسليم الأسرى والمحتجزين ليست مقبولة دوليًا ولا عرفيًا خاصة إنها التصقت بقضية جثامين الأسرى.

تابع "عودة" خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال تغطية خاصة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تحفظ على حركة حماس بأنها لم تتضعف الاتفاق تبادل الجثامين الأسرى الإسرائيليين بجثامين الفلسطينيين، أننا لدينا ألاف الجثامين التي تحتجزهم إسرائيل ولم يتم تبادل هذه الجثامين قائلا: "جثامين الفلسطينيين عزيزة علينا ويجب أن نبادلها".

وشدد مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين، على أنه يجب على إسرائيل أن تفرج بالفور العاجل عن جثامين شهدائنا الفلسطينيين اللذين سقطوا في الانتفاضة الثانية وحتى الآن، مؤكدًا أن الاستعراضات العسكرية لن تغير الواقع السياسي الذي نتحدث عنه أن غزة جزء من الدولة الفلسطينية.