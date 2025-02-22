أحمد موسى: شوط أول ممتع بين الأهلي والزمالك يليق بالكرة المصرية

كتبت- داليا الظنيني:

أشاد الإعلامي أحمد موسى بمجريات الشوط الأول من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز، والتي تُقام على استاد القاهرة الدولي.

خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أشار موسى إلى أن اللقاء شهد منافسة متكافئة حتى الآن، حيث أهدر الأهلي فرصتين محققتين للتسجيل، بينما أضاع الزمالك فرصة واحدة، مما يعكس الإثارة والتوازن في المباراة.

وأضاف موسى أن الشوط الأول كان ممتعًا للغاية، واصفًا إياه بأنه يشبه مواجهات الدوري الإنجليزي من حيث الجودة والحماس، ومؤكدًا أن أبرز ما ميز اللقاء هو الروح الرياضية العالية التي سادت أرض الملعب بين لاعبي الفريقين.

وتحدث عن براعة محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، الذي تصدى لتسديدة قوية من إمام عاشور، واصفًا إياها بـ"صاروخ أرض جو"، حيث نجح عواد في لمس الكرة لترتطم بالعارضة وتحافظ على التعادل.

واختتم موسى تعليقه بالتأكيد على أن الفائز في هذه القمة سيستحق التهنئة، معلنًا أنه سيكون أول من يهنئ الزمالك إذا حقق الانتصار، ومشيدًا بمستوى المباراة الذي يليق بتاريخ الكرة المصرية.