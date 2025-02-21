بينهم سفيرة أمريكا.. وزراء ومسؤولين في حفل الإعلامية ماجدة السنوي

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للعام الثالث.. تجديد الاعتماد الدولي لـ"متبقيات المبيدات" من الهيئة الأمريكية

تصوير هاني رجب

أقامت الإعلامية ماجدة برسوم، ظهر اليوم، حفل الغداء السنوي بفندق سونستا، بحضور نخبة من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة.

وشهد الحفل مشاركة الوزير خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق والمرشح المصري لمنصب مدير اليونسكو، بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى راغ، والسفير الفرنسي.

كما حضر المستشار سامح عبد الحكم وحرمه السيدة منى السيسي، والسفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان، إلى جانب سفراء أرمينيا، ورومانيا، ومقدونيا، وإيرلندا، وكولومبيا، والبرتغال، وعدد كبير من السفراء المعتمدين.

وشهد الحفل حضور سيدة الأعمال رباب عبد العاطي وزوجها المهندس سامر، والمهندس حسن بدراوي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، بالإضافة إلى رجل الأعمال منير غبور، صاحب مجموعة فنادق سياحية.