خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه في عدد من المناطق، اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، وذلك بسبب أعمال الصيانة التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

مدة ومناطق التأثر بقطع المياه

وفقًا للبيان الصادر عن المحافظة، سيتم قطع المياه لمدة 8 ساعات متواصلة، تبدأ من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 22 فبراير 2025.

وتشمل المناطق المتأثرة بقطع المياه في الجيزة "شارع النيل من كوبري عباس حتى كوبري الجامعة ومتفرعاته، ميدان الجيزة، سفارة الإمارات، وسفارة تركيا".

سبب الانقطاع والإجراءات البديلة

أوضحت المحافظة، أن سبب انقطاع المياه يعود إلى تنفيذ أعمال صيانة وتغيير محبس قطره 800 مم، مما يستلزم فصل المياه خلال هذه المدة لضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة.

توفير سيارات مياه للمواطنين

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنها ستوفر سيارات محملة بمياه الشرب النقية، والتي ستتواجد في المناطق المتضررة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلب هذه السيارات عند الحاجة من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.

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