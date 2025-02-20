السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية والعكس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب قطاري (915-900) على خط (القاهرة/ الإسكندرية) والعكس .

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكل قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة.

وتقرر اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22/2/2025 تعديل تركيب قطار 915 (القاهرة/ الإسكندرية)، بتركيب (3 عربات درجة أولى مكيفة إسباني مطور + عربة بوفيه إسباني درجة ثانية مكيفة + 5 عربات درجة ثانية مكيفة إسباني مطور)، وبنفس جدوله الحالي.



كما تقرر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23/2/2025 تعديل تركيب قطار 900 (الإسكندرية/ القاهرة) بنفس تركيب قطار 915 وبنفس جدوله الحالي.



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