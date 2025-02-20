تصل لـ8 بهذه المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 20 فبراير 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وجاءت درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس، وفق هيئة الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 24 درجة مئوية.

فيما جاءت درجات الحرارة الصغرى اليوم الخميس، وفق هيئة الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 11 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: 11 درجة مئوية.

ويسود اليوم الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء، داف على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وتشهد حالة الطقس اليوم الخميس، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

كما تشهد حالة الطقس اليوم الخميس اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتكون سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.35 إلى 4 متر.