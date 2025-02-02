وفاة عامر التوني .. من هو المنشد ومؤسس فرقة المولوية وآخر ظهور له؟

كتب- محمد عبدالناصر:

توفي ظهر اليوم، الدكتور عامر التوني المنشد الكبير ومدير مركز الإبداع الفنى بقبة الغوري ومؤسس فرقة المولوية.

ونعى صندوق التنمية الثقافية الراحل عامر التوني، في بيان رسمي جاء فيه، "أسرة العاملين بصندوق التنمية الثقافية والوسط الثقافي والفني رحيل الفنان الكبير المنشد د. عامر التوني مدير مركز مركز الإبداع الفنى بقبة الغورى ومؤسس فرقة المولوية المصرية ، والذي وافته المنية ظهر اليوم (الاحد) .. انا لله وانا اليه راجعون".

الظهور الأخير للدكتور عامر التوني، كان منذ أيام في حفل أخير خلال مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث قدم عرضًا صوفيًا على مسرح بلازا 1، وسط حضور جماهيري كبير فى فعالية نظمها صندوق التنمية الثقافية.

من هي فرقة المولوية؟

فرقة المولوية، واحدة من أقدم الفرق الفنية التي تقدم الإنشاد الصوفى والأجواء الصوفية، والتي أسسها منشدها وقائدها عامر التونى منذ أكثر من عقدين.

الفنان عامر التوني، وهو منشد وموسيقي مصري، تخرج من كلية التربية قسم اللغة العربية، وحصل على الدكتوراه في الطرق الصوفية والمولوية، وأسس التوني فرقة المولوية المصرية عام 1994، وقدم معها العديد من العروض الفنية التي لاقت نجاحاً كبيراً في مصر وخارجها.

وشاركت فرقة المولوية بعروضها في أكثر من خمسين دولة من بينها: تونس، والمغرب، والجزائر، واليابان، وسنغافورة، وتايلاند، وإندونسيا، والصين، وماليزيا، والكويت، والعراق، ولبنان، وسوريا، وإسبانيا.

قدمت فرقة المولوية العديد من الأعمال الفنية التي اشتهرت في مصر والعالم العربي، من بينها:

-تضيق بنا الدنيا.

- متى يا حبيب القلب.

- لأجل النبي.

- لاموني يا رسول الله.

- والله ما طلعت شمس ولا غربت.

- يا طارق الباب.

- كل شيء في الكون مخلوق يصلي عليه.

-طلع البدر علينا.



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