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تحذير من الشبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

09:00 ص الأحد 02 فبراير 2025
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    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    شبورة مائية كثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 7 فبراير 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خاصة خلال فترات الصباح الباكر وقد تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء.

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال يومي الإثنين 3 فبراير والثلاثاء 4 فبراير.

كما تنحفض درجات الحرارة بشكل طفيف على معظم الأنحاء ونشاط بحركة الرياح وأمطار متفاوتة الشدة بداية من الأربعاء 5 فبراير وحتى الجمعة 7 فبراير.

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