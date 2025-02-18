ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات العملاقة (ONE MILANO)

كتب- محمد نصار:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 سفن، فيما غادر 12 سفينة.

كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء لـ 34 سفينة، منها سفينة الحاويات العملاقة (ONE MILANO) التابعة للخط الملاحي العالمي (Ocean Network Express) والتي ترفع علم بنما والقادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 مترًا وعرضها 51 مترًا ويصل غاطسها إلى 15.30 متر.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 50952 طنًا، تشمل: 11948 طن يوريا، و600 طن حديد، و5454 طن كلينكر، و2795 طن كاولينا، و10600 طن جبس معبأ، و19555 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37539 طنًا، تشمل: 3240 طن حديد، و11000 طن ذرة، و6819 طن قمح، و200 طن سكر، و1280 طن رخام بلوكات، و1000 طن أبلاكاش، و14000 طن خردة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 856 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 133 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1374 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 22753 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 32108 أطنان، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5941 حركة.

اقرأ أيضًا:

20 صورة لشقق الإسكان المتوسط سكن لكل المصريين

انخفاض الحرارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

قانون البناء الموحد.. تعرف على استثناءات حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية

الرئيس السيسي يتوجه إلى إسبانيا.. ويلتقي الملك ورئيس الوزراء وكبرى الشركات