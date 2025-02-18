صرف 295 مليون جنيه فروق بدلات للعاملين والمحالين للمعاش بالسكة الحديد -مستند
كتب- محمد نصار:
قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صرف فروق البدلات (طبيعة العمل - الإثابة - الوقاية) على أساسي 30/6/2016، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من قطاعي الشؤون المالية والموارد البشرية بتاريخ 23/1/2025.
وقد قرر مجلس المديرين بجلسته رقم (1734) بتاريخ 23/1/2025، الموافقة على ما يلي:
1- صرف مستحقات المحالين على المعاش وفقًا للتقادم اعتبارًا من 1/10/2019 وحتى 30/9/2024 على 11 شهرًا اعتبارًا من شهر فبراير 2025 حتى شهر ديسمبر 2025 بإجمالي تكلفة 57 مليونًا و214 ألفًا و822 جنيهًا.
2- صرف مستحقات العاملين والمحالين للمعاش اعتبارًا من 1/10/2024 من فروق البدلات (طبيعة العمل + الوقاية + الإثابة) على دفعات بحيث يتم الصرف على 12 شهرًا اعتبارًا من شهر يناير 2026 حتى ديسمبر 2026 بإجمالي تكلفة 238 مليونًا و116 ألفًا و400 جنيه.
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