صرف 295 مليون جنيه فروق بدلات للعاملين والمحالين للمعاش بالسكة الحديد -مستند

كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صرف فروق البدلات (طبيعة العمل - الإثابة - الوقاية) على أساسي 30/6/2016، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من قطاعي الشؤون المالية والموارد البشرية بتاريخ 23/1/2025.

وقد قرر مجلس المديرين بجلسته رقم (1734) بتاريخ 23/1/2025، الموافقة على ما يلي:

1- صرف مستحقات المحالين على المعاش وفقًا للتقادم اعتبارًا من 1/10/2019 وحتى 30/9/2024 على 11 شهرًا اعتبارًا من شهر فبراير 2025 حتى شهر ديسمبر 2025 بإجمالي تكلفة 57 مليونًا و214 ألفًا و822 جنيهًا.

2- صرف مستحقات العاملين والمحالين للمعاش اعتبارًا من 1/10/2024 من فروق البدلات (طبيعة العمل + الوقاية + الإثابة) على دفعات بحيث يتم الصرف على 12 شهرًا اعتبارًا من شهر يناير 2026 حتى ديسمبر 2026 بإجمالي تكلفة 238 مليونًا و116 ألفًا و400 جنيه.

اقرأ أيضًا:

20 صورة لشقق الإسكان المتوسط سكن لكل المصريين

انخفاض الحرارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

قانون البناء الموحد.. تعرف على استثناءات حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية