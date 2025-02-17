وزير الزراعة يبحث الاستفادة من البحث العلمي في تعزيز الأمن الغذائي

القاهرة- أ ش أ:

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية التعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة (سيام) لدعم البحث العلمي الزراعي، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير القطاع الزراعي المصري، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة، مع الأمين العام للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة (سيام) تيودورو ميانو؛ لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين في مجالات الزراعة والتنمية المستدامة.

وتم خلال اللقاء استعراض وتقييم المشروعات الزراعية المشتركة بين الوزارة و"سيام"، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين وزارة الزراعة والمركز في مجال تعزيز التعاون العلمي الزراعي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتقديم منح دراسية للباحثين في مركز البحوث الزراعية وإقامة مشروعات بحثية مشتركة، وكذلك إمكانية معادلة درجة الماجستير الممنوحة من الجامعات المصرية مع نظيرتها في معاهد "سيام" الأربعة، بالإضافة إلى دراسة تنفيذ برنامج ماجستير مشترك بين مصر وفرنسا بالتبادل خلال عامين، على أن يتم تمويل المنح من الجانب الفرنسي.

جدير بالذكر، أن المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة (سيام)، هو منظمة حكومية دولية تأسست عام 1962، ومقرها الرئيس في العاصمة الفرنسية باريس، وتضم في عضويتها 13 دولة متوسطية هي: مصر، الجزائر، ألبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لبنان، مالطا، المغرب، البرتغال، إسبانيا، تونس، وتركيا، كما تمتلك المنظمة أربعة معاهد متخصصة في أربع دول هي: إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، واليونان، وتعد مصر عضوا نشطا في المنظمة، ويمثلها في رئيس مركز البحوث الزراعية.