رئيسة "القومي للمرأة" تشارك في احتفالية "10 سنين بهية"

كتبت- نور العمروسي:

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسيها تحت شعار"10 سنين بهية".

بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعى والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي والمهندس تامر شوقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، وعضوات وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة بهية وليلى هاني محمد سالم عضوة مجلس أمناء بهية، وعضوة المجلس والدكتورة ماريان عازر وداليا إبراهيم عضوات المجلس، ومحمد الأتربى عضو المجلس وعدد من قيادات المجلس وأمانته العامة ولفيف من الشخصيات العامة.

وأشارت المستشارة أمل عمار، إلى زيارتها لمعبر رفح وما شاهدته من صمود المرأة الفلسطينية أمام استشهاد أولادها دفاعًا عن أرض وطنها، وفتيات الهلال الأحمر المصري يقفن على الضفة في انتظار اخواتهن لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، مؤكدة أنها لمست المعنى الحقيقي للعروبة وأن الأرض عرض ووطن لا يمكن أن ينسى، قائلة:"إن شاءالله كلنا يد واحدة وسوف تظل دائما المرأة الفلسطينية في أرضها".

وبمناسبة 10 سنوات على بهية أضافت رئيسة المجلس، أنها تقوم بنفس الدور مع الست المصرية من خلال دورها العظيم في الكشف المبكر أو دعم ومساندة وعلاج كل محاربة لمرض سرطان الثدي، قائلة: "المرأة المصرية هي بهية بيتها".

وقدمت الشكر إلى أسرة بهية وجميع القائمين عليها وكل الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والأطقم الطبية والهندسية والعمالة وأضافت قائلة:" تعرفت علي بهية عام 2018 فى بداية حملة للدكتورة مايا مرسي للمشاركة فى حلم بهية الكبير وبالفعل جمعنا لإنشاء غرفة قاضيات مصر إهداء لبهية".

اقرأ أيضا..

"التموين" ترجئ تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز خلال شهر رمضان -(مستند)

صور جوية تكشف حجم أكبر قافلة مساعدات لغزة وإطلاق مبادرة أبواب الخير



