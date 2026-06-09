مسؤول إسرائيلي سابق: إسرائيل لا تتحمل خوض حرب شاملة مع إيران بمفردها

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن رئيس ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أفيف يوشينسكي، قوله إن أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خياران سيئان: إما أن يخضع لترمب وينفذ ما يتوقعه منه لكن لذلك ثمن سياسي داخلي باهظ، أو أن ينأى بنفسه عن الرئيس الأمريكي.

وأضاف أنه لا يعتقد أن إسرائيل قادرة على تحمل خوض حرب شاملة مع إيران بمفردها لا سيما دفاعيا.

وأشار إلى أن المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو الآن بشأن الحرب في إيران لأنهم يعلمون أن الحرب لن تحقق أهدافها.