أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. انخفاض البلطي
كتب : أحمد الخطيب
أسعار الأسماك
انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-6-2026، مقارنة بأسعار أمس، حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و81 جنيهًا، بتراجع جنيهين.
سعر كيلو المكرونة السويسي: يتراوح بين 80 و130 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 250 و450 جنيهًا.
سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.
سعر كيلو قشر بياض: يتراوح بين 190 جنيهًا و300 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.
سعر كيلو سمك موسى: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.
سعر كيلو البربون: يتراوح بين 170 جنيهًا و200 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.
سعر كيلو البوري: يتراوح بين 140 و200 جنيه.
سعر كيلو الوقار: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.
سعر كيلو الدنيس: يتراوح بين 275 و475 جنيهًا.
الأسماك المجمدة
سعر كيلو البربون المجمد: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري المجمد: يتراوح بين 175 و525 جنيهًا.
سعر كيلو الماكريل المجمد: يتراوح بين 150 و250 جنيهًا.
سعر كيلو السردين: يتراوح بين 30 و130 جنيهًا.