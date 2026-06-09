أصدر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أمراً بإخلاء مدينة صور الواقعة في جنوب لبنان، وشمل قرار الإخلاء مختلف أحياء المدينة، بما في ذلك الحي المسيحي.

غارات جوية تستهدف المساكن الشعبية

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات جوية استهدفت منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، ضمن سلسلة من العمليات العسكرية التي تشهدها مناطق جنوب لبنان في ظل التوترات المستمرة على الحدود.

اتهامات لحزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

حث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، سكان مدينة صور في جنوب لبنان على مغادرة المدينة وعدد من المخيمات والأحياء المحيطة بها، وذلك عبر منشور نشره على منصة إكس، الثلاثاء.

وقال أدرعي إن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهدف الجبهة الداخلية الإسرائيلية، معتبراً أن ذلك دفع الجيش الإسرائيلي إلى التحرك والرد على تلك الأنشطة، وأضاف أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها ضد ما وصفه بنشاطات الحزب، مؤكداً أن التحركات العسكرية الجارية تأتي في إطار مواجهة تلك التهديدات.