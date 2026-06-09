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تصل لـ44.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

كتب : محمد ممدوح

07:00 ص 09/06/2026
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:
• القاهرة الكبرى: العظمى 37 – الصغرى 23
• الوجه البحري: العظمى 36 – الصغرى 22
• السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 – الصغرى 21
• السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 – الصغرى 20
• شمال الصعيد: العظمى 41 – الصغرى 25
• جنوب الصعيد: العظمى 44 – الصغرى 29
وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، بما يتراوح بين درجة إلى درجتين عن القيم المسجلة في الظل، ما يزيد من الإحساس بحدة الطقس خلال ساعات النهار.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الساعات المبكرة من الصباح من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

كما أشارت إلى نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد، وهو ما يؤثر على مستوى الرؤية في بعض الفترات.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الجوية، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، واتباع الإرشادات لتفادي آثار الطقس الحار.

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