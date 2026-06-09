ارتفعت معدلات البحث والتساؤل خلال الفترة الأخيرة بشأن طرق تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية داخل المنازل، باعتبارها أحد الحلول الفعالة لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة الشهرية، في ظل التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير التفاصيل الكاملة المتعلقة بخطوات تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية داخل المنازل، وأبرز مكوناتها وآليات عملها، وفقًا لتصريحات الدكتورة هند فروح، رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة.

التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المنازل لم يعد رفاهية

قالت "فروح"، إن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المنازل لم يعد رفاهية، بل أصبح أحد أهم الحلول العملية لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة الشهرية، في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة واعتماد نسبة كبيرة من الاستهلاك على القطاع السكني.

وأوضحت رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن أي مواطن يرغب في تركيب نظام طاقة شمسية في منزله يجب أن يبدأ أولًا بمرحلة تقييم الاستهلاك الكهربائي داخل الوحدة السكنية، لمعرفة القدرة المناسبة للنظام، والتي غالبًا ما تُقاس بالكيلووات وفق حجم الاستخدام اليومي.



وأضافت أن المرحلة الثانية تتمثل في اختيار مكونات المنظومة الأساسية، وتشمل الألواح الشمسية، وجهاز العاكس (Inverter) الذي يحول التيار من مستمر إلى متردد، بالإضافة إلى التوصيلات الكهربائية وربطها بعداد الكهرباء، مشيرة إلى أهمية استبدال العداد التقليدي بعداد تبادلي في حالة الربط على الشبكة، لاحتساب ما يتم إنتاجه واستهلاكه بدقة.

وأكدت رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة أن هناك مسارين أمام المواطن:

- الأول: نظام مرتبط بالشبكة الكهربائية، وهو الأكثر شيوعًا، إذ يتم احتساب الفارق بين ما ينتجه المنزل وما يستهلكه.

- الثاني: نظام مستقل يُستخدم عند انقطاع الكهرباء، لكنه يتطلب تصميمًا خاصًا حسب احتياجات كل منزل.

تكلفة نظام الطاقة الشمسية في المنازل

أشارت الدكتورة هند فروح، فيما يتعلق بالتمويل، إلى أن البنوك بدأت بالفعل في تقديم برامج "التمويل الأخضر"، التي تتيح تقسيط تكلفة المحطات الشمسية على عدة سنوات، موضحة أن تكلفة النظام تختلف حسب القدرة، إذ تتراوح تكلفة الكيلووات الواحد بين 400 إلى 500 دولار، بينما قد يصل نظام منزل متوسط إلى نحو 5 كيلووات وفق حجم الاستهلاك.

وشددت "فروح" على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، واختيار شركات معتمدة من بين أكثر من 200 شركة مسجلة، لضمان الجودة والسلامة التشغيلية.

النظام الشمسي لا يهدف فقط إلى تقليل الفاتورة

أوضحت أن النظام الشمسي لا يهدف فقط إلى تقليل الفاتورة، بل يساهم أيضًا في تخفيف الأحمال عن الشبكة القومية، وقد يغطي ما بين 60% إلى 70% من استهلاك بعض المنازل، مع إمكانية تحقيق وفورات أكبر مع ترشيد الاستخدام.

واختتمت الدكتورة هند فروح، تصريحاتها بالتأكيد على أن نشر ثقافة الطاقة الشمسية داخل القطاع السكني يمثل خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر استدامة، داعية المواطنين إلى التفكير الجاد في الاستثمار في هذا النوع من الطاقة لما له من عائد اقتصادي وبيئي طويل المدى.

تشجيع تركيب ألواح الطاقة الشمسية في المصانع والمنازل

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، بالإسراع في استكمال مختلف الإجراءات التنفيذية الخاصة بمبادرة "تشجيع تركيب ألواح الطاقة الشمسية في المصانع والمنازل"، بما يضمن سرعة إطلاقها وتحقيق مستهدفاتها في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة

ويأتي هذا التوجيه في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتشجيع المواطنين والقطاع الصناعي على الاستفادة من المزايا التي توفرها أنظمة الطاقة الشمسية، بما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وتخفيف الأحمال على الشبكة القومية، ودعم جهود تحقيق الاستدامة البيئية.

اقرأ أيضًا:

حوافز مرتقبة للمستفيدين.. مدبولي يوجه بسرعة إطلاق مبادرة الطاقة الشمسية للمنازل والمصانع



استعدادًا لصيف 2026.. مدبولي يتابع مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء- تفاصيل



