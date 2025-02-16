لحوم ودواجن بأسعار مخفضة.. افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بنقابة الصحفيين

كتب- محمد نصار:

افتتح خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وعضوا مجلس النقابة دعاء النجار، ومحمد الجارحي، اليوم الأحد 16 فبراير 2025، معرض "أهلًا رمضان"، بالطابق الخامس بمقر النقابة.

يأتي المعرض في إطار حرص النقابة على دعم أعضائها وأسرهم عبر توفير السلع الأساسية، ومنتجات شهر رمضان بأسعار مناسبة، تخفيفًا للأعباء المعيشية.

ويضم المعرض تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية، تشمل المواد التموينية، واللحوم، والدواجن، والزيوت، إلى جانب مختلف المستلزمات الرمضانية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بما يتيح لأعضاء النقابة وأسرهم فرصة الاستفادة من العروض المقدمة طوال الشهر.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد الباهي، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، أن تنظيم المعرض يأتي ضمن التعاون المستمر بين النقابة والشركة، الذي بدأ منذ العام الماضي، مشيرًا إلى حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات للصحفيين وأسرهم تقديرًا لدورهم الإعلامي المهم.

وتوجهت نقابة الصحفيين، بالشكر والتقدير إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على استجابته السريعة لطلب إقامة المعرض، ودعمه المستمر للصحفيين.

كما أعربت النقابة، عن امتنانها للدكتور محمد الباهي، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، على تعاونه المثمر وجهوده الكبيرة في تنظيم المعرض بصورة مشرفة تليق بأعضاء النقابة وأسرهم.

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