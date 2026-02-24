استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، Mark Bryson-Richardson سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني إلى المقصد السياحي المصري.

تفاصيل لقاء وزير السياحة اليوم مع السفير البريطاني

واستهل وزير السياحة، اللقاء بالترحيب بالسفير البريطاني، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية البريطانية وحرص البلدين على تطوير هذه العلاقات إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.

وتم خلال اللقاء استعراض مؤشرات حجم حركة السياحة الوافدة من المملكة المتحدة إلى مصر منذ بداية العام الجاري، حيث أشار الوزير إلى أهمية السوق البريطاني باعتباره أحد الأسواق الرئيسية المستهدفة والمصدرة للسياحة إلى مصر.

وتحدث "فتحي" عن ما تتمتع به مصر من تنوع كبير في المنتجات والأنماط السياحية، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على تطويرها، بجانب الدمج بين المنتجات والوجهات السياحية المختلفة ومنها زيارة واحة سيوة مع الساحل الشمالي، والغردقة مع الأقصر، والسياحة الشاطئية مع الثقافية، بما يُسهم في إثراء تجارب السائحين في مصر.

وأكد "الوزير" أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة الطاقة الفندقية الموجودة في مصر لاستيعاب النمو المتوقع في الحركة السياحية الوافدة.

وتناول اللقاء الإشارة إلى وجود نمو ملحوظ في أعداد الرحلات الجوية بين مصر والمملكة المتحدة ولا سيما في ظل ما أعلنه عدد من منظمى الرحلات وشركات الطيران البريطانية ومن بينهم شركة الطيران البريطانية Jet2.com التي أعلنت مؤخراً عن اعتزامها بدء تسيير رحلات طيران لمصر لأول مرة مباشرة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة من عدد من المدن البريطانية وذلك اعتبارًا من فبراير 2027، وذلك في إطار نتائج المناقشات التي تمت بين الوزير والرئيس التنفيذي لمجموعة Jet2 Airlines & Holidays على هامش مشاركته في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2025.

كما تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال العمل الأثري والمتاحف، إلى جانب التحضيرات والاستعدادات الجارية لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" المقرر افتتاحه خلال أيام قليلة في لندن، وما يمثله من فرصة هامة للترويج للحضارة المصرية ومنتج السياحة الثقافية في مصر وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من السوق البريطاني من المهتمين بهذا المنتج.

ويذكر أنه شارك في حضور اللقاء كل من: رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وليليان نجار القسم القنصلي بالسفارة البريطانية بالقاهرة.

