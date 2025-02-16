وزير الزراعة وسفير أستراليا يبحثان التعاون في التبادل التجاري والثروة الحيوانية والري الحديث

كتب- أحمد السعداوي:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، السفير أكسل وابنهورست، سفير أستراليا بالقاهرة.

وبحث الجانبان سبلَ تعزيز التعاون بين البلدَين، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وتناول الاجتماعُ سبلَ تعزيز التعاون في مجال تبادل السلع الزراعية والثروة الحيوانية والري الحديث، وكذلك البحث العلمي وتبادل الخبرات.

وقال فاروق إن العلاقات الثنائية شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورًا كبيرًا؛ خصوصًا في مجال زيادة وجذب الاستثمار الأسترالي لمصر، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية، وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وزير الزراعة إلى فتح السوق الأسترالية أمام العديد من المنتجات الزراعية المصرية التي تتميز بصفات تنافسية عالية على المستوى الدولي؛ مثل الموالح والتمور والمنسوجات.

وأكد الوزير أن مصر تحرص دائمًا على تكثيف الجهود المشتركة للتعاون في العديد من القطاعات؛ ومنها الزراعة، خصوصًا في ظل البنية التحتية التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز أواصر التعاون والارتقاء بها إلى آفاق تؤسس لشراكات استراتيجية تُسهم في تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا العظيمة.

وأعرب أكسل وابنهورست، سفير أستراليا بالقاهرة، عن سعادته بلقاء وزير الزراعة، مشيرًا إلى تطلعه إلى زيادة حجم التجارة بين البلدَين، وتعتبر أستراليا شريكًا رئيسيًّا لمصر في الزراعة والأمن الغذائي؛ حيث تشترك الدولتان في التزامهما بتحقيق الاستقرار الإقليمي ومعالجة التغير المناخي.

واتفق الوزير والسفير على أهمية زيادة التعاون بين مصر وأستراليا في مجال تعزيز الأمن الغذائي وتبادل السلع الزراعية، ودعوة السفير لزيارة بعض المشروعات الزراعية العملاقة في مستقبل مصر؛ للاطلاع على النهضة التي تشهدها مصر حاليًّا.

اقرأ أيضًا:

أجواء دافئة وأمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بأرض المعارض