"الحوار الوطني" يهنئ رشا راغب لاختيارها ضمن قائمة فوربس لأقوى 20 سيدة عربية

كتب- محمد نصار:

توجه مجلس أمناء الحوار الوطني، بخالص التهنئة للدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لاختيارها ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 20 سيدة عربية في القطاع الحكومي لعام 2025.

يجدر الإشارة إلى الدور التنظيمي الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في استضافة وتنظيم الحوار الوطني وذلك استجابةً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في عام 2022، ومنذ ذلك اليوم توفر الأكاديمية الوطنية للتدريب كامل الدعم اللوجيستي والتنظيمي للحوار الوطني.

وقال المجلس: كما أنه تم اختيار أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ليكونوا على قدر كبير من التأهيل والخبرة اللازمة، بعد نجاحهم في مهام أخرى في تنظيم مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم وغيرها من الفعاليات الرئاسية الكبرى.

وأضاف: لا ننسى الدور الحيوي والمحوري الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في هدف بناء الإنسان المصري، فمنذ عام 2018 وحتى اليوم تُخرج الأكاديمية الوطنية للتدريب سنويًا الآلاف من القيادات الشابة والتنفيذية المُدربة والمؤهلة لتولي المهام الصعبة في جميع قطاعات الدولة المصرية.

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