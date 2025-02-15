إعلان

"الحوار الوطني" يهنئ رشا راغب لاختيارها ضمن قائمة فوربس لأقوى 20 سيدة عربية

06:51 م السبت 15 فبراير 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

توجه مجلس أمناء الحوار الوطني، بخالص التهنئة للدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لاختيارها ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 20 سيدة عربية في القطاع الحكومي لعام 2025.

يجدر الإشارة إلى الدور التنظيمي الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في استضافة وتنظيم الحوار الوطني وذلك استجابةً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في عام 2022، ومنذ ذلك اليوم توفر الأكاديمية الوطنية للتدريب كامل الدعم اللوجيستي والتنظيمي للحوار الوطني.

وقال المجلس: كما أنه تم اختيار أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ليكونوا على قدر كبير من التأهيل والخبرة اللازمة، بعد نجاحهم في مهام أخرى في تنظيم مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم وغيرها من الفعاليات الرئاسية الكبرى.

وأضاف: لا ننسى الدور الحيوي والمحوري الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في هدف بناء الإنسان المصري، فمنذ عام 2018 وحتى اليوم تُخرج الأكاديمية الوطنية للتدريب سنويًا الآلاف من القيادات الشابة والتنفيذية المُدربة والمؤهلة لتولي المهام الصعبة في جميع قطاعات الدولة المصرية.

اقرأ أيضًا:

توهج ولمعان في السماء مساء اليوم.. ظاهرة فلكية لن تتكرر إلا في سبتمبر 2026

حقيقة فرض رسوم لإدخال المساعدات إلى غزة.. أول تعليق حكومي مصري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رشا راغب الحوار الوطني فوربس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انتهت المهلة ولم يفرج عن جميع الأسرى.. ماذا فعل ترامب بعد تسليم حماس 3 محتجزين فقط؟
موجات بادرة واضطراب طقس.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
مواليد كفر الشيخ وعنده 51 سنة.. معلومات وصور لـ"سفاح المعمورة" بالإسكندرية