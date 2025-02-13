بكري: الجيش المصري الذي حقق النصر في أكتوبر قادر على تكرارها

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ثقة الشعب المصري بالرئيس عبدالفتاح السيسي لا تتزعزع، سواء سافر إلى أمريكا أم لم يسافر.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أشار بكري إلى أن هناك 110 ملايين مصري يقفون خلف الرئيس، مؤكدين عدم تراجعهم عن مواقفهم الوطنية. واعتبر هذه القضية وطنية لا تقبل الحلول الوسط، وهو ما أكده الرئيس مرارًا.

وأضاف مقدم "حقائق وأسرار": "الجيش المصري الذي حقق النصر في 6 أكتوبر 1973 قادر على تكرارها مرة واثنتين وثلاثة".

وتطرق بكري إلى التحديات التي واجهت مصر في التاريخ، مشيدًا بدور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي واجه محاولات الضغط والفشل، مؤكدًا أن مصر اليوم تحت قيادة السيسي لن تتراجع.

وأوضح أن السيسي جسور في تحدي العالم لبناء الدولة وحماية الأمن القومي المصري، محذرًا من أن من يظن أنه قادر على الضغط على مصر فهو مخطئ.

كما أعرب عن ثقته بأن القمة العربية المقرر عقدها في 27 فبراير ستولي اهتمامًا بالتحديات التي تواجه الأمة العربية، داعيًا إلى قرارات قوية قد تشمل تجميد اتفاقيات السلام إذا لزم الأمر، مؤكدًا أن هناك أوراق ضغط متاحة لاستخدامها.

وفي سياق هجوم الحملات المسمومة ضد السعودية، دعا بكري الشعب إلى عدم الاستسلام للابتزاز، معتبرًا أن ما يبدو سيئًا قد يحمل خيرًا في طياته.

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