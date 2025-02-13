رئيس الوزراء: القطاع الخاص بالكامل يقبل زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 7000 جنيه

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، إن هناك آليات لمتابعة التطبيق في القطاع الخاص من خلال المجلس القومي للأجور، قائلًا: كان القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطلب استثنائه من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهذه المرة القطاع الخاص بأكمله يقبل هذه الزيادة طواعية، وهذا شئ جيد".

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تتابع تنفيذ هذا الأمر من خلال المجلس القومي للأجور والجهات المعنية للدولة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الزيادات الفعلية للمرتبات والأجور والحد الأدنى سيكون بداية من العام المالي المقبل 1 يوليو 2025.

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