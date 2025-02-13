توقعات باكتشافات جديدة بحقل ظهر للغاز.. رئيس الوزراء يكشف التفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيارته لسفينة الحفر الخاصة بحقل ظهر جاءت للتأكد من سير العمل، مشيرًا إلى أن ذلك يعد ردًا واضحًا على ما أُثير بشأن نية شركة "إيني" تأجيل الحفر أو عدم وجود رؤية واضحة لبدء العمليات.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه شاهد الحفار بنفسه واستمع إلى قيادات الشركة، الذين أكدوا التزامهم الكامل بالجدول الزمني المتفق عليه مع مصر.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الإنتاج سيُستأنف خلال الأسابيع المقبلة، مع زيادة وتيرة الحفر خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن شركة "إيني" لديها خطة طموحة للتوسع في عمليات الحفر خلال العامين المقبلين، مع توقعات باكتشافات جديدة وزيادة حجم الإنتاج.

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