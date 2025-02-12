حالة الطقس اليوم الأربعاء: برودة وأمطار بهذه المناطق (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

العاصمة الإدارية 18 09

6 أكتوبر 18 09

بنهــــا 17 10

دمنهور 17 10

وادي النطرون 17 09

كفر الشيخ 17 10

المنصورة 17 09

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 17 10

طنطا 18 10

دمياط 17 11

بورسعيد 17 10

الإسماعيلية 19 09

السويس 18 09

العريش 17 10

رفح 16 09

رأس سدر 19 09

نخل 16 02

كاترين 12 01-

الطور 20 12

طابا 16 07

شرم الشيخ 22 13

الإسكندرية 18 11

العلمين 18 11

مطروح 16 10

السلوم 18 10

سيوة 18 09

رأس غارب 22 11

الغردقة 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 23 16

حلايب 22 17

أبو رماد 22 16

رأس حدربة 22 16

الفيوم 18 09

بني سويف 18 07

المنيا 18 06

أسيوط 19 06

سوهاج 20 08

قنا 22 09

الأقصر 23 09

أسوان 22 10

الوادي الجديد 20 11

أبوسمبل 22 12