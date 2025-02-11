وزير الطيران يبحث مع رئيس الطيران المدني السعودي سُبل تعزيز التعاون المشترك

القاهرة- أ ش أ:

بحث وزير الطيران المدني سامح الحفني، مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية عبد العزيز الدعيلج، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الطيران المدني، وتبادل الخبرات في مجالات السلامة والملاحة الجوية، فضلاً عن مناقشة المستجدات والتطورات المتعلقة بقطاع الطيران على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الطيران فعاليات الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ (GISS 2025) والتي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وتستضيفها مدينة أبوظبي.

وأكد سامح الحفني - خلال اللقاء- حرص وزارة الطيران المدني المصرية على تعزيز أطر التعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الطيران في البلدين الشقيقين، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر والسعودية في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد عبد العزيز الدعيلج بالدور الريادي لمصر في مجال الطيران المدني، مؤكدًا على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتبادل الرؤى والخبرات بين الجانبين، بما يواكب تطلعات المنظمة الدولية للطيران المدني(الإيكاو) نحو تحقيق أعلى معايير السلامة والكفاءة في قطاع الطيران كما يُعد المنتدى بمثابة منصة عالمية تجمع بين قادة الطيران المدني وصناع القرار من مختلف دول العالم، لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتنفيذ المعايير الدولية للطيران، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الإيكاو.

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