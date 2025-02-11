وزير المجالس النيابية: اقتراح تشريع لتيسير إجراءات تصاريح التصوير في الأماكن الأثرية

كتب- نشأت علي:

أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، استعداد الوزارة الكامل لاقتراح التشريعات اللازمة لإزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية، بما يعزز الترويج السياحي والأثري لمصر.

وأضاف، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن إصدار التراخيص يجب أن يتم وفق نظام الرخص الذهبية والموافقة الواحدة، مع وجود ضمانات، مثل تعيين مندوب لمرافقة الفرق الأجنبية، بما يسهل عملها داخل مصر.

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى اقتراح الأدوات التشريعية والتنظيمية التي تسهم في تسهيل عمل اللجنة، موضحًا أن مدينة الإنتاج الإعلامي حققت نجاحات كبيرة، لكنها تحتاج إلى مزيد من الصلاحيات لتعزيز دورها وتحقيق نتائج أفضل.

وأضاف وزير المجالس النيابية: "نأمل أن ينتهي الفريق القانوني قريبًا من إعداد مشروع القانون، ليكون مطروحًا للنقاش في أقرب وقت".

من جانبها، عقبت رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بقولها: "نستبشر خيرًا فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات دون تعقيدات بيروقراطية، فنحن لا نخترع العجلة، بل نستلهم من التجارب الناجحة في دول العالم".