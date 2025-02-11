بالصور.. تفاصيل قرعة اختيار البعثة الطبية لموسم الحج

كتب - أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مراسم القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج عام 1446-2025، والتي جرت في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، وسط حضور واسع من قيادات الوزارة والمتقدمين للبعثة.

وأعرب عبدالغفار عن تقديره للجنة العليا لبعثة الحج، مشيدًا بجهودها في وضع معايير واضحة وشفافة لاختيار أعضاء البعثة، وفق نهج يضمن العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المرشحين للبعثة الطبية هذا العام بلغ 19,151 مرشحًا من مختلف قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تضم البعثة 200 عضوًا، بينهم 101 عبر الاقتراع العلني، و99 من خلال آليات الاختيار المحددة، لافتًا أن البعثة يترأسها الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأشار إلى أن البعثة الطبية المصرية تضطلع بمهمة رئيسية تتمثل في تقديم الرعاية الصحية للحجاج المصريين على مدار الساعة، من خلال توفير كوادر طبية متخصصة، إلى جانب المستلزمات والأدوية اللازمة ، مضيفًا أن أداء البعثة خلال السنوات الماضية حظي بإشادة واسعة من الجانب المصري والسلطات السعودية، نظرًا لدورها البارز في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتشمل مهام البعثة متابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين بالمستشفيات السعودية، وتقديم الرعاية الطبية لحالات الغسيل الكلوي والأورام، إلى جانب تعزيز الوعي الصحي للحجاج، ومكافحة الأمراض المعدية من خلال توفير خدمات وقائية متطورة، والاستجابة السريعة للأحداث الصحية الطارئة، بما يضمن سلامة الحجيج المصريين.

بدوره، أوضح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ورئيس البعثة الطبية للحج ، أن بعثة هذا العام تضم 142 طبيبًا من مختلف التخصصات، تشمل الباطنة، الحميات، الصدر، الجراحة، العظام، القلب، الكُلى، النساء، الوقائي، والأسنان، إضافة إلى فرق متكاملة من التمريض، الصيادلة، المسعفين، إداريي الخدمات الصحية، والمراقبين الصحيين.

وأشار إلى أن توزيع أفراد البعثة الطبية تم بناءً على كثافة للحجاج المصريين، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة، مع التنسيق الوثيق مع القطاع الصحي السعودي بما يتماشى مع توجيهات المملكة العربية السعودية لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة خلال موسم الحج ، مؤكدًا توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بما يتناسب مع الاحتياجات المتوقعة، فضلًا عن إنشاء غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لضمان التنسيق السريع مع السلطات السعودية لحل أي مشكلات قد تواجه الحجاج.

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