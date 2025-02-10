وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تعلنان تسليم المدافن الصحية بدار السلام وقرية إفا بسوهاج

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تسليم المدفن الصحي والواقع بالظهير الصحراوي بقرية نجوع مازن بمركز دار السلام، بجانب تسليم المدفن الصحي بالظهير الصحراوي لقرية إدفا بمحافظة سوهاج.

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة للنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظات الجمهورية، والتوسع في إنشاء المدافن الصحية للتخلص الآمن من المخلفات وذلك من خلال اللجنة المختصة والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع)، والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وهي اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المدفن الصحي بمنطقة دار السلام بلغت تكلفته 21 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم التسليم الابتدائي للمدفن الصحي بقرية إدفا- بسوهاج بتكلفة 63 مليون جنيه وتم إنشائه على مساحة 7 أفدنة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة سوهاج حيث يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة سوهاج 234 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه تم الإنتهاء من تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام والذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنيه، بالإضافة إلى تسليم المدفن الصحي بمدينة جهينة بالمحافظة بتكلفة 60 مليون جنيه.

كما أكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تمضي قدما بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بما يحقق رضا المواطنين.

هذا وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة سوهاج وباقي محافظات الجمهورية.

وأكدت أن المشوار الذي بدأ في بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط في استكمال مشروعات البنية التحتية وتوفير فرص عمل، ولكن أيضا الجزء الأهم هو إشراك القطاع الخاص في بناء تلك المنظومة، مشيرة إلى حرص الوزارة على تقييم تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات منذ إقرارها حتى الآن والمستهدفات الفترة المقبلة والتدخل الفوري للتغلب على المشاكل والتحديات الخاصة بالمنظومة بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المدفن الصحي بدار السلام تم إنشاؤه على مساحة حوالي 5 أفدنة ويشمل خليه الدفن الصحي، وسيقوم باستقبال المرفوضات الناتجة عن أعمال المعالجة بمنشأة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بدار السلام حيث سيتم استقبال المخلفات المتولدة عن دار السلام وجرجا والبلينا.

ويتضمن الموقع مبنى إداريا وميزان بسكول ، وغرفة مولدات وخزان وقود يومي، بالإضافة إلى بئر مياه، وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.

وتابعت وزيرة البيئة: المدفن الصحي بقرية إدفا تم إنشاؤه على مساحة 7 أفدنة، وسيقوم باستقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة سوهاج، ويشمل خلية الدفن الصحي، ومبني إداريا وميزان بسكول، وغرفة للمولدات، وخزان وقود يومي، وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى اللازمة لعمليات التشغيل.

وقد شددت وزيرة البيئة على ضرورة التزام مسؤولي استقبال المخلفات بالمدافن الصحية بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات، وإدارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتي يكون دفن آمن، والتخلص الآمن من نواتج الدفن في الأماكن المخصصة لها.

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