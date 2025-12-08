إعلان

الإسكان: دفع العمل بمشروعات الطرق في "سكن لكل المصريين" بحدائق أكتوبر و15 مايو

كتب : محمد عبدالناصر

12:31 م 08/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مشروعات الطرق (2)
  • عرض 3 صورة
    مشروعات الطرق (3)

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن جهاز حدائق أكتوبر، واصل أعمال تمهيد وتنفيذ طبقات الأسفلت بمداخل منطقة 810 عمارات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك تمهيدًا لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بالمشروع.

وأكد جهاز حدائق أكتوبر إنه يجري تنفيذ أعمال طبقات الأسفلت بمشروع ٦٠٧ عمارات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، أحد المشروعات السكنية المهمة الجاري العمل بها داخل المدينة، وجار استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية ضمن مشروع النرجس – سكن لكل المصريين محور منخفضي الدخل بمدينة ١٥ مايو، الذي يضم 465 عمارة بإجمالي 11,160 وحدة سكنية.

وشدد مسئولو الإسكان على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وسرعة تنفيذ الأعمال، وضمان تنفيذها وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن السيولة المرورية داخل المنطقة.

مشروعات الطرق سكن لكل المصريين حدائق أكتوبر 15 مايو

