صندوق مكافحة الإدمان يحتفل باليوم العالمي للتطوع بـ960 فعالية

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنظيم فعاليات متعددة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، داخل "بيوت التطوع" التابعة له في عدد من الجامعات المصرية، بهدف توعية الطلاب بأضرار المخدرات وتنفيذ أنشطة وقائية مستمرة على مدار العام الدراسي الحالي.

وقال الصندوق، بحسب بيان، الجمعة، إن عدد الفعاليات المنفذة تجاوز 960 فعالية متنوعة، شملت مبادرات، وندوات، وأنشطة رياضية وفنية، وتدريبات، واحتفالات، واستهدفت أكثر من 100 ألف طالب وطالبة داخل الكليات والحرم الجامعي، وتقدم أكثر من 1700 طالب جديد للانضمام لرابطة متطوعي الصندوق التي تضم حتى الآن أكثر من 35 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، وقد خضع المتطوعون لمقابلات شخصية وجارٍ تنفيذ تدريبات إعدادهم للعمل التطوعي بشكل فعّال.

وأكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حرص الصندوق على تعزيز دور الشباب في منظومة العمل التطوعي، وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية، وخصوصًا البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات.

وأضاف أن المتطوعين يساهمون في إعداد الخطط والاستراتيجيات الوقائية وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الإدمان، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الفعاليات والبرامج المختلفة.

وأشار إلى أن الصندوق يسعى لاستثمار طاقات الشباب الإيجابية عبر برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، وزيادة مهاراتهم المعرفية والعملية في مجال خفض الطلب على المخدرات، من خلال اختيار كوادر شابة لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وتأهيلهم لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والأنشطة المجتمعية، مع التركيز على التوعية المباشرة للجمهور حول خدمات الصندوق الوقائية والعلاجية، والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالإدمان وخيارات العلاج المتاحة عبر الخط الساخن 16023.

وكشف فيما يخص النشاط السنوي، عن تنفيذ أكثر من 14,400 نشاط على مستوى الجامعات والمدارس والقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى العمل في المناطق المطورة كبدائل للعشوائيات مثل "المحروسة، الأسمرات، حدائق أكتوبر، بشائر الخير والخيالة، وأهالينا وروضة السودان وروضة السيدة"، وأندية الوقاية في مراكز الشباب، لتعزيز سبل الوقاية والحماية للشباب والأطفال والأسر.

ونفذ المتطوعون مبادرة "القرار قرارك" داخل المؤسسات الحكومية، وأنشطة متنوعة للأطفال في الحدائق ومراكز الشباب، شملت ورش حكي وندوات لتدريبهم على التفكير الإيجابي ورفع وعيهم بخطورة التدخين والإدمان، في إطار جهود الصندوق المستمرة لتوعية المجتمع ومكافحة التعاطي.

اقرأ أيضًا:

خبير سياحي: طفرة في الإشغال الفندقي خلال الكريسماس - تفاصيل

طقس الساعات المقبلة.. 4 ظواهر جوية والعظمى بالقاهرة 25 درجة