الجيزة تدعم مستشفياتها بـ20 ماكينة غسيل كلوي

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الدولة مستمرة في جهودها المكثفة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، إن المحافظة وفرت دفعة جديدة من ماكينات الغسيل الكلوي بهدف تعزيز البنية التحتية الطبية في المستشفيات الحكومية ورفع كفاءة وحدات الغسيل، لتخفيف العبء عن المرضى.

وأضاف أنه تم توريد 20 ماكينة غسيل كلوي جديدة وتوزيعها وفق الاحتياجات الفعلية لكل منشأة طبية من خلال مديرية الشئون الصحية، حيث دعمت مستشفى إمبابة العام بـ10 ماكينات، بينما حصل مستشفى الصف على 4 ماكينات، وتم تزويد مستشفى التحرير العام ومستشفى شبرامنت بمكينتين لكل منهما، بالإضافة إلى دعم مستشفى أبو النمرس بماكينتين، بما يضمن تحسين مستوى الأداء ورفع جاهزية الأقسام لاستقبال أكبر عدد من الحالات.

وأكد أن هذا الدعم يُعد خطوة مهمة ضمن سلسلة إجراءات تنفذها المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية وتحسين جودتها، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء منظومة صحية متطورة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور إسحاق جميل إسحاق، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد خطوات تطوير متلاحقة، من بينها بدء تشغيل عيادة السونار بمستشفى الصف المركزي لتقديم خدمات تشخيصية متكاملة.

وأضاف أن العيادة ستعمل يومي السبت والاثنين أسبوعيًا لتلبية احتياجات المرضى، مؤكدًا أن تشغيلها يأتي ضمن خطة المديرية للارتقاء بجودة الخدمات التشخيصية وتسهيل حصول المواطنين على رعاية طبية دقيقة داخل نطاق مراكزهم دون الحاجة للانتقال إلى مستشفيات أخرى.

