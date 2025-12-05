حملات تفتيش مفاجئة على أحياء البدرشين والعجوزة.. ماذا وجدت الوزارة؟

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالمرور المفاجئ خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري على أحياء العجوزة والبدرشين بمحافظة الجيزة لمراجعة أداء المركز التكنولوجي بالحي وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات المكانية وملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وملفات التقنين والإجراءات المتخذة ضد المتعدين على أملاك الدولة وفحص الإجراءات المتخذة حيال وقف مخالفات البناء ميدانيًا وقانونيًا ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومتابعة منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميدانية وحل مشاكل المواطنين.

جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض، من قطاع التفتيش والمتابعة، حول نتائج المرور الميداني المفاجئ لفرق القطاع على حي العجوزة والبدرشين، حيث أشار التقرير إلى قيام لجنة من قطاع التفتيش برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، رئيس القطاع، بالمرور على حي العجوزة لمراجعة أعمال الحي ورصد أية مخالفات أو تقصير في الأداء.

وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات المالية والإدارية بالمخازن والشئون الإدارية والإدارة المالية والحملة الميكانيكية تستوجب الإحالة للنيابة الإدارية، و️اكتشاف بناء 3 أدوار مخالفة دون ترخيص بالعقار رقم 7 شارع عبدالعزيز جاويش من شارع النيل الأبيض ميدان لبنان العجوزة؛ وتم إيقاف الأعمال وإزالة جميع الأدوار المخالفة فورًا أثناء تواجد اللجنة ومصادرة مواد البناء والتحفظ على الأدوات والمهمات وتم الربط والتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة تنفيذ الإزالة مع مركز السيطرة بالمحافظة.

كما أسفر المرور المفاجئ عن تنفيذ 2 حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة وتنفيذ حملة رفع مخلفات البناء من الشوارع الرئيسية والميادين وإنهاء نسبة 50%؜ من المعاملات المتأخرة بالمركز التكنولوجي حفاظًا على مصلحة المواطنين، وتم ️توجيه العاملين بالحي بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.

وفيما يخص المرور المفاجئ على مركز ومدينة البدرشين لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي مخالفات للجنة أو تقصير في الأداء، أوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية أن نتائج الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة حوائط وأعمدة لعدد 4 حالات إزالة لعقارات مخالفة (بناء بدون ترخيص) بمنطقة سقارة وتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة ورصد مخالفات إصدار رخص تعلية لطلبات التصالح بالمخالفة للقوانين المنظمة، وتم توجيه العاملين بمجلس المدينة بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، كما تم رفع عدد من المخلفات وإنهاء عدد من طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، أهمية استمرار حملات قطاع التفتيش والمتابعة المفاجئة على الوحدات المحلية بالمحافظات للتأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز والمدن، وتحقيق الانضباط الإداري مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تُرصد خلال المرور الميداني.

اقرأ أيضًا:

خبير سياحي: طفرة في الإشغال الفندقي خلال الكريسماس - تفاصيل

طقس الساعات المقبلة.. 4 ظواهر جوية والعظمى بالقاهرة 25 درجة

شروط حصول الموظف على إجازة سفر للعمل بالخارج وموقف الزوجة