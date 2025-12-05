10 صور جوية تكشف مسار مترو الإسكندرية قبل تركيب القضبان

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل مجموعة من أحدث الصور الجوية التي تكشف تقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية.

ويمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبوقير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كم سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد 20 محطة (6 سطحية - 14 علوية).

ويتم حاليًا تركيب الكمرات لكباري المسار في القطاعات من محطة طوسون وحتى محطة غبريال كما يتم تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي.

كما يجرى تنفيذ أعمال الأساسات (الخوازيق والقواعد) والأعمدة للمحطات بالمشروع، فضلًا عن تقدم أعمال التسوية والأسوار في ورشتي المشروع في أبوقير وكفر عبده، كما تم البدء في أعمال المباني والبنية الأساسية بورشة كفر عبده.

