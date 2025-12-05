كتب- أحمد الجندي:

كشفت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات عن اتخاذ خطواتها التحضيرية لامتحانات منتصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك استعدادًا لانطلاق الاختبارات مع بداية شهر يناير المقبل، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام لسنوات النقل اعتبارًا من 10 يناير.

وأكدت المديريات التعليمية على بدء العمل على إعداد أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل، مؤكدين أن الأسئلة ستغطي كافة أجزاء منهج الترم الأول وفقًا للوزن النسبي المقرر لكل مادة، كما شددوا على التزام واضعي الامتحانات بالمواصفات الفنية التي أقرتها الوزارة لضمان تنوع الأسئلة وملاءمتها لمستوى الطلاب.

وتشدد المديريات على أن الامتحانات ستعقد في المواعيد المحددة داخل الجداول الرسمية التي تعلنها كل إدارة تعليمية، حيث تبدأ في 10 يناير وتستمر حتى 15 يناير، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية في موعد منفصل يصدر لاحقًا داخل كل محافظة.

