سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

04:28 م 05/12/2025

سعر اليورو -أرشيفية

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 55.37 جنيه للشراء، بزيادة 26 قرشًا، و55.62 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

بنك مصر: 55.39 جنيه للشراء، و55.6 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 55.36 جنيه للشراء، بزيادة 27 قرشًا، و55.59 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.37 جنيه للشراء، و55.61 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 55.37 جنيه للشراء، و55.6 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

