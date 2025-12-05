ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 55.37 جنيه للشراء، بزيادة 26 قرشًا، و55.62 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

بنك مصر: 55.39 جنيه للشراء، و55.6 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 55.36 جنيه للشراء، بزيادة 27 قرشًا، و55.59 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.37 جنيه للشراء، و55.61 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 55.37 جنيه للشراء، و55.6 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.