تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في الرابعة من مساء الاثنين المقبل، المعرض الفني "تجربة شخصية" بالمركز الثقافي بكفر الشيخ، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للمرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع المسرح، في إطار توجهات وزارة الثقافة الرامية لدعم الإبداع في المحافظات.

ويضم المعرض مجموعة من الأعمال الإبداعية المتنوعة في الأساليب الفنية، والتي تعكس رؤى وتجارب تسعة فنانين من أبناء محافظة كفر الشيخ، وهم: د. جاكلين بشرى الوقيم، د. فادي بطرس، د. محروس عتاقي، إبراهيم شلبي، مينا ممدوح، عبد الله شنح، علي خميس، أحمد الرفاعي، وبيشوي يونان.

يقام المعرض تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة فيفيان البتانوني، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة كفر الشيخ.

ويأتي تنظيمه ضمن جهود الهيئة لإثراء الحركة الفنية بالمحافظة، وإتاحة الفرصة للفنانين التشكيليين لعرض تجاربهم الشخصية أمام الجمهور، وتستمر فعالياته حتى 17 ديسمبر الجاري.

وأطلقت وزارة الثقافة المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال خلال شهر سبتمبر الماضي، وجرى تنفيذ الفعاليات في محافظات: قنا، أسيوط، شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، الغربية، المنيا، البحيرة، الفيوم، ثم الشرقية، ومن المقرر أن تستكمل الجولات في باقي المحافظات تباعا، حتى يونيو 2026.

