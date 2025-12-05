إعلان

رفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

كتب : علاء عمران

04:22 م 05/12/2025

رفع سيارات ودراجات متهالكة

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، شرطة المرافق، ممثلي كافة الجهات المعنية.

سيارات متهالكة سيارات متروكة بالشارع المرور حملة مرورية

