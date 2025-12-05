إعلان

إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة

كتب : أحمد الجندي

01:55 م 05/12/2025

الدكتور أيمن بهاء الدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بدأت حاليًا في الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستكون مماثلة للعام الماضي، بل وأفضل، لضمان تنظيم أدق للامتحانات.

وأضاف "بهاء الدين"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الجمعة، أن الوزارة أنشأت لأول مرة وحدة مركزية للامتحانات العامة، تختص فقط بإدارة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مشيرًا إلى أن الوحدة تم دمجها ضمن هيكل الوزارة منذ نحو شهرين.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن امتحانات الثانوية العامة العام الماضي سارت بشكل جيد للغاية، وتم الإعلان عن النتائج في الوقت المحدد، ما منح الزملاء في التنسيق الوقت الكافي لإنهاء إجراءات القبول الجامعي دون تأخير.

اقرأ أيضًا:

التعليم: تطبيق حافز المعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية - مستند

مواعيد التقديم.. ضوابط وشروط القبول بجامعة الطفل 2025

"تعليم القاهرة" تعلن إجراءات اختيار رؤساء لجان الدبلومات الفنية 2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أيمن بهاء الدين الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026