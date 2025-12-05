كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بدأت حاليًا في الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستكون مماثلة للعام الماضي، بل وأفضل، لضمان تنظيم أدق للامتحانات.

وأضاف "بهاء الدين"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الجمعة، أن الوزارة أنشأت لأول مرة وحدة مركزية للامتحانات العامة، تختص فقط بإدارة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مشيرًا إلى أن الوحدة تم دمجها ضمن هيكل الوزارة منذ نحو شهرين.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن امتحانات الثانوية العامة العام الماضي سارت بشكل جيد للغاية، وتم الإعلان عن النتائج في الوقت المحدد، ما منح الزملاء في التنسيق الوقت الكافي لإنهاء إجراءات القبول الجامعي دون تأخير.

اقرأ أيضًا:

التعليم: تطبيق حافز المعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية - مستند

مواعيد التقديم.. ضوابط وشروط القبول بجامعة الطفل 2025

"تعليم القاهرة" تعلن إجراءات اختيار رؤساء لجان الدبلومات الفنية 2026