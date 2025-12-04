قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إنه تابع سير عملية التصويت في إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الدائرة تشمل مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم، بالإضافة إلى قسم مدينة أسيوط الجديدة.

وأضاف المحافظ، خلال لقائه عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم تجهيز 117 مركزًا انتخابيًا بإجمالي 139 لجنة فرعية ولجنة عامة واحدة، لخدمة ما يقرب من 839,798 ناخبًا، حيث يتنافس 18 مرشحًا فرديًا على 3 مقاعد فقط.

وتابع: صباح يوم الانتخابات شهد فتح جميع اللجان في التاسعة صباحًا دون أي تأخير، وسط تنظيم كامل وإقبال لافت من الناخبين، خاصة من السيدات والشباب وكبار السن وذوي الهمم.

وأكد أن المحافظة أكملت جميع استعداداتها اللوجستية والأمنية من توفير مظلات وكراسي انتظار ومتحركة وخدمات إسعاف، إلى جانب تأمين شامل بالتعاون مع مديرية الأمن ومرافق المحافظة، مع ربط جميع اللجان بغرف عمليات مركزية وفرعية للمتابعة الفورية.

وشدد المحافظ، على أن الإقبال يدل على وعي المواطنين بحقهم الدستوري، مشيرًا إلى أن عملية الفرز ستبدأ فور إغلاق اللجان بعد انتهاء آخر ناخب من التصويت، تمهيدًا لنقل أوراق النتائج للمقار الرئيسية.

