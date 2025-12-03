تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

قال عبد العزيز عز الدين، دفاع أطفال مدرسة سيدز الدولية، إن دائرة المتهمين في قضية الاعتداءات على الأطفال تتسع بشكل مستمر.

قال اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تسعى باستمرار لترسيخ مكانتها في كل من الصناعات العسكرية والمدنية، مؤكدًا أن هذا السعي يتم من خلال التطوير المستمر لقدرات الهيئة ومواكبة أحدث التقنيات العالمية في مختلف المجالات.

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن 12 محافظة أعلنت اليوم رسميًا عن نتائج عمل لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم، مبينا أن هذه اللجان انتهت إلى تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لنتائج المرحلة الثانية اليوم، أظهر إبطال نتائج صندوقين فقط في دائرتين في بلقاس بالدقهلية وطوخ بالقليوبية

قال طارق العوضي، محامي المجني عليهم في إحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية، إن القضية المتعلقة بالاعتداء على الأطفال من قبل أحد العاملين تشهد تطورات مستمرة، مشيراً إلى أن السكوت عليها قد يحولها مع الوقت إلى ظاهرة خطيرة