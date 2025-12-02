تفاصيل زيادة الإيجار القديم.. القيمة تتضاعف 20 مرة للوحدات المتميزة

كتبت -داليا الظنيني :

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن 12 محافظة أعلنت اليوم رسميًا عن نتائج عمل لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم، مبينا أن هذه اللجان انتهت إلى تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.

وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن قيمة الإيجار الجديد لهذه الوحدات ستشهد زيادات متفاوتة وفقًا لتصنيف المنطقة، موضحا أن الوحدات المتميزة تزداد 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية سابقًا، بحد أدنى 1000 جنيه.

وتابع: الوحدات المتوسطة تزداد 10 أضعاف القيمة، بحد أدنى 400 جنيه، والوحدات الاقتصادية تزداد 10 أضعاف القيمة، بحد أدنى 250 جنيهًا.

وأشار إلى أن هذه الزيادة الجديدة سيتم تطبيقها بأثر رجعي، اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، وللتخفيف على المستأجرين، موضحا أنه سيتم إلزامهم بسداد فروق الإيجار المستحقة بالتقسيط على مدى ثلاثة أشهر.

زما يتبقى بعد الزيادة الأولية هو الزيادة السنوية بنسبة 15%، والتي تستمر حتى انقضاء 5 سنوات لغير السكني، وفق "الفيومي".

واختتم بالتأكيد على أنه بعد هذه الفترة، تصبح العلاقة حرة إما يتفاوض المستأجر مع صاحب الملك حول القيمة الإيجارية والمدة، أو يسلمها للمؤجر.