دفاع أطفال مدرسة "سيدز": الجريمة منظمة ودائرة المتهمين تتسع

كتبت -داليا الظنيني :

قال عبد العزيز عز الدين، دفاع أطفال مدرسة سيدز الدولية، إن دائرة المتهمين في قضية الاعتداءات على الأطفال تتسع بشكل مستمر.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن الجريمة منظمة والشواهد عليها كثيرة، والتقارير الفنية التي صدرت أكدت وقوع الاعتداءات من دائرة أكبر من الدائرة التي تم الكشف عنها في بداية التحقيقات.

وأضاف "عز الدين" أن هناك "تنظيمًا يتناوب على الاعتداء على الأطفال"، مؤكدا أن إحالة القضية إلى النيابة العسكرية تحمل رسائل طمأنة قوية لأسر الضحايا وللشعب المصري، وفي الوقت ذاته، هي بمثابة تحذير لكل من له يد في هذا الموضوع.

وأشار إلى "احتمال تورط أطراف خارج مصر في إدارة هذه الجريمة المخالفة للدين والعادات والتقاليد".

وذكر "عز الدين" أن دور فريق الدفاع سيكون معاونًا لكل جهات التحقيق.

ولفت إلى أن عدد الضحايا لم يزد حتى الآن، لكنه توقع أن يكون عدد المتورطين في القضية أكبر بكثير من الـ 7 متهمين الموجودين حاليًا، مؤكدًا أن التحقيقات العسكرية ستكشف عنهم جميعا خلال المرحلة القادمة.