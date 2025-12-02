إعلان

دفاع أطفال مدرسة "سيدز": الجريمة منظمة ودائرة المتهمين تتسع

كتب : داليا الظنيني

11:19 م 02/12/2025

مدرسة سيدز الدولية بالسلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت -داليا الظنيني :

قال عبد العزيز عز الدين، دفاع أطفال مدرسة سيدز الدولية، إن دائرة المتهمين في قضية الاعتداءات على الأطفال تتسع بشكل مستمر.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن الجريمة منظمة والشواهد عليها كثيرة، والتقارير الفنية التي صدرت أكدت وقوع الاعتداءات من دائرة أكبر من الدائرة التي تم الكشف عنها في بداية التحقيقات.

وأضاف "عز الدين" أن هناك "تنظيمًا يتناوب على الاعتداء على الأطفال"، مؤكدا أن إحالة القضية إلى النيابة العسكرية تحمل رسائل طمأنة قوية لأسر الضحايا وللشعب المصري، وفي الوقت ذاته، هي بمثابة تحذير لكل من له يد في هذا الموضوع.

وأشار إلى "احتمال تورط أطراف خارج مصر في إدارة هذه الجريمة المخالفة للدين والعادات والتقاليد".

وذكر "عز الدين" أن دور فريق الدفاع سيكون معاونًا لكل جهات التحقيق.

ولفت إلى أن عدد الضحايا لم يزد حتى الآن، لكنه توقع أن يكون عدد المتورطين في القضية أكبر بكثير من الـ 7 متهمين الموجودين حاليًا، مؤكدًا أن التحقيقات العسكرية ستكشف عنهم جميعا خلال المرحلة القادمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أطفال مدرسة سيدز جريمة مدرسة سيدز منظمة برنامج يحدث في مصر إحالة قضية مدرسة سيدز إلى النيابة العسكرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
هل الأمراض النفسية منتشرة بين المصريين؟.. رد حاسم من د. مهاب مجاهد
عطل فني بالخط الثاني للمترو.. ويؤثر على الحركة في الاتجاهين
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض