لميس الحديدي: "الوطنية للانتخابات" لم ترد على حيثيات الإدارية العليا

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لنتائج المرحلة الثانية اليوم، أظهر إبطال نتائج صندوقين فقط في دائرتين في بلقاس بالدقهلية وطوخ بالقليوبية.

وأشارت إلى أن هذا يعد انخفاضا كبيرا مقارنة بالمرحلة الأولى، التي شهدت إبطال نتائج 19 دائرة من قبل الهيئة، يُضاف إليها 30 دائرة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، ليصل الإجمالي إلى 49 دائرة في المرحلة الأولى.

وأوضحت الحديدي، خلال تقديم برنامجها "الصورة"، المذاع على قناة النهار، أن نتائج المرحلة الثانية أسفرت عن فوز 40 مرشحا دون الحاجة لجولة إعادة، ونسبة المشاركة لم تكن مرتفعة في هذه المرحلة، حيث بلغت ثمانية عشر بالمئة، بينما كانت المشاركة في المرحلة الأولى ثلاثة وعشرين بالمئة رغم الإبطالات والتجاوزات التي شابتها.

وذكرت أن أهم ملاحظات اليوم هي تمكن المعارضة من حسم 4 مقاعد دون جولة إعادة، بينما خسر حزب الموالاة "مستقبل وطن" 16 مقعدا لصالح مرشحين مستقلين.

وأشارت إلى أنه بعد ساعات من إعلان النتائج، تم تقديم 15 طعنا، وتوقعت زيادة هذه الطعون وذهابها إلى المحكمة الإدارية العليا لحين البت فيها.

وأشارت إلى أن "هناك صمت من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، فلم ترد الهيئة حتى الآن على حيثيات المحكمة الإدارية العليا التي جاءت في أحكامها بشأن طعون المرحلة الأولى".

وتابعت أن حيثيات المحكمة الإدارية العليا اتهمت الهيئة بالخلل والتقصير وعدم القيام بكامل دورها في تقديم محاضر الفرز وغيرها، معقبة أن هذه "اتهامات وانتقادات من هيئة قضائية معتبرة وتحتاج لإجابات، ولا نزال ننتظر الرد من الوطنية للانتخابات، ولا يمكن أن تمر دون إجابة، لأن المحكمة الإدارية العليا هيئة قضائية معتبرة ومحترمة".