قال اللواء أ. ح. محمد أبو بكر، مدير المركبات بالقوات المسلحة، أن هناك تنسيقًا وتعاونًا متواصلاً مع وزارة الداخلية، مؤكدًا على التزام القوات المسلحة بتلبية كافة احتياجات الشرطة ورجال الأمن من المركبات المدرعة.

وأضاف أبو بكر، خلال حواره الخاص من معرض "إيديكس 2025"، مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المركبة المدرعة الأحدث "تمساح 6" صُممت لتتسع لعدد 9 أفراد.

وقال: إن "تمساح 6" تتميز كذلك بتسليحها المزدوج ببرج مُخصص لمكافحة الأفراد والطائرات، مما يمنحها القدرة على التعامل بكفاءة عالية مع مختلف الأهداف في ساحة المعركة.

وذكر أن هناك تناغمًا وانسجامًا كبيرًا يُميز المنتجات العسكرية المصرية ككل، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تعتمد على هذه المنتجات لجودتها العالية.

وأشار إلى أن هذه المنتجات لم تعد تلبي الاحتياج المحلي فقط، بل أصبحت مطلوبة عالميًا، مؤكدًا أن وفودًا أجنبية عديدة اطلعت على إمكانيات "تمساح 6" وأبدت إعجابها الشديد بها.

وأوضح أن مركبة "تمساح 3" مخصصة للعمليات النوعية للقوات الخاصة، قائلاً: إنها تتمتع بقدرات نيرانية ضخمة، إلى جانب قدرتها على حمل الأفراد والمهمات العسكرية الضرورية.

واستطرد أنه يمكن إسقاط هذه المركبة مظليًا لتستخدم في العمليات العسكرية الخاصة، مشددًا على أن رجال القوات الخاصة شاركوا بتقديم رؤيتهم الخاصة خلال عملية تصميم "تمساح 3" لضمان توافقها التام مع متطلباتهم الميدانية.

واختتم اللواء أبو بكر تصريحاته مضيفًا أن "تمساح 3" تحقق كافة متطلبات القوات الخاصة المصرية، مؤكدًا أن مصر نجحت في بناء هذه المركبة المدرعة بإمكانيات وطنية خالصة، متحدية بذلك الظروف القاسية والصعبة التي مرت بها البلاد في الفترة ما بين عامي 2011 و2013.

