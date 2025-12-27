أكدت مونيكا وليم، الباحثة في العلوم السياسية، أن انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل أطول عملية انتخابية تشهدها مصر في التاريخ الحديث.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية أظهرت حرصاً واضحاً على ضبط العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، مفضلةً سلامة الإجراء على سرعة الإنجاز.

وأشارت وليم إلى أن فكرة التدخل بعد المرحلة الأولى وقبل المرحلة الثانية من الانتخابات تدل على وجود آلية للتصحيح الذاتي داخل النظام السياسي، تعمل بآليات ردعية فاعلة.

وتابعت الباحثة في العلوم السياسية: "لم نشهد حالة إرباك للمشهد الانتخابي، حيث تم التعامل بمبدأ المكاشفة والشفافية".

ولفتت الباحثة السياسية إلى أن السلطات المعنية استجابت بفعالية للخروقات التي انتشرت على منصات السوشيال ميديا، حيث تم التحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها بشكل فوري.

وأكدت أن هذا النهج يعزز مصداقية العملية الانتخابية ويحافظ على سيرها في إطار منظم وشفاف.