التقارير العالمية تؤكد.. مدبولي: لا مبالغة في الحديث عن التحسن الاقتصادي

كتب : محمد أبو بكر

04:39 م 24/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تقرير من وكالة "موديز" وهي من أهم مؤسسات التصنيف العالمية وينظر إلى تقاريرها كل المستثمرين الأجانب، وأشادت بالاقتصاد المصري وتراجع التضخم بصورة كبيرة جدًا إىل 12.5% في أكتوبر الماضي، ومرونة الصرف، وتوقعات بنمو اقتصادي أكبر الفترة المقبلة.

وأكد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه أحيانًا يثار أن رئيس الحكومة يتحدث عن هذا الكلام والبعض يتشكك بأنه به بعض المبالغة، قائلًا: "لازم ناخد هذه التقارير في الاعتبار".

وتابع رئيس الوزراء، حابب أطمئن المواطن المصري بتحسن مؤشرات نمو الاقتصاد.

