رئيس الوزراء يؤكد: تعديلات قانون الكهرباء لا تمس التعريفة

كتب- أحمد العش:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الكهرباء الذي ناقشه مجلس الشيوخ لا يتضمن أي بنود تتعلق بتعريفة الكهرباء أو الأعباء المالية على المواطنين.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو تشديد العقوبات على سرقات التيار الكهربائي، التي كلفت الدولة خسائر تجاوزت 23 مليار جنيه.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الاستثمارات التي ضُخت في تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء أسهمت في إنهاء أزمة انقطاع التيار، التي كانت تصل إلى 12 ساعة يوميًا، كما ساعدت في إنهاء معاناة نحو 300 ألف أسرة كانت تعيش في مناطق عشوائية.