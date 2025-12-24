وزير المالية: حزمة تسهيلات أولى للضريبة العقارية قريبًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المثلث الذهبي منطقة تتميز بشئ مهم جدًا وهي أنه بها محجرية وتعدين عالي جدًا خاصة خامة الفوسفات، وننظر لهذه المنطقة على أن تكون صناعية معتمدة على قطاعات الأسمدة وأنشطة التعدين المختلفة، بالإضافة إلى إطلالتها على البحر الأحمر ونشاطها السياحي، وأهم شئ بها وجود ميناء سفاجا الذي تنميه الدولة وسيكون له أهمية كبيرة.

وأضاف "مدبولي"، أن التحدي في هذه المرحلة توفير الموارد المالية لتدبير البنية الأساسية، حيث تحتاج هذه المنطقة لبنية أساسية كبيرة علشان أقدر أجيب شركات ضخمة تيجي تستثمر، ولدينا الآن عروض من شركات قطاع خاص وطني ودولي، ومستعدين يدخلوا ويتشاركوا مع الدولة الإنفاق لتنمية هذه المنطقة، والفترة المقبلة سنبدأ البت فيها؛ حتى تكون منطقة تخدمة محافظات الصعيد.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه الآن يتم مناقشة حزمة التسهيلات الضريبية الثانية وقريبًا حزمة التسهيلات الضريبية الأولى للضريبة العقارية.

وأضاف "كجوك"، سيكون هناك تسهيلات ضريبية قريبة محل تنفيذ هذا العام، وسيتم إنشاء أشياء استثنائية.